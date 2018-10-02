Onazi'nin rakibi yok! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'nin rakibi yok!

    Onazi'nin rakibi yok!
    BORDO-mavili takımda galibiyetinin morali devam ederken, istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı da teknik direktör 'ı fazlasıyla memnun etti. Özellikle yüzde 60'la oyunun kontrolünü elinde bulunduran 'da bireysel hatalara rağmen isabetli pas yüzdesindeki başarı da dikkat çekti. Bordo-mavili kulüpte bu alanda ön plana çıktı. 25 yaşındaki Nijeryalı, 'de geride kalan 7 hafta sonunda 513 pasın 439'unu başarılı kullanarak en iyi pas yapan oyuncu olurken, onu 458 pastan 415'ini isabetli kullanan Epureanu takip etti.
    1. 2.10.2018
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