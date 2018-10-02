Olcay özür diledi! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Olcay özür diledi!

    Olcay özür diledi!
    maçı öncesi isteksiz görüntüsü nedeniyle idmandan gönderilmişti. Teknik direktör , Olcay'ın özür dilemesi gerektiğini belirtmişti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu dün Akhisar maçının ilk idmanı öncesi Karaman ile görüşerek üzüntülerini dile getirdi ve affedilerek antrenmana alındı.
    1. 2.10.2018
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