İkinci baharı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    İkinci baharı

    İkinci baharı
    Geldiği günden bu yana mücadeleci oyunu ve istikrarı ile dikkat çeken Joao Pereira farkını ortaya koyuyor. maçında Trezeguet'ye ikinci yarıda adım attırmayan Portekizli sağ bek, 'ın ilk ve Rodallega'nın ikinci golünün pasını vererek bu sezonki 3. asistine imza attı. Geçen sene 33 maçta 3 kez gol pası veren tecrübeli futbolcu, bu sezon aynı rakama sadece 7 maçta ulaştı ve performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.
    1. 2.10.2018
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