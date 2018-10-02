Bir iyi bir kötü! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Bir iyi bir kötü!

    Bir iyi bir kötü!

    İç sahada son 31 yılın en iyi performansını sergileyerek 9 puan toplayan , deplasmanda ise 1 puan alabildi

    7HAFTADA 10 puan toplayan , 9 puanı evinde hanesine yazdırarak aynı dönemde aynı puan topladığı 2000- 01, 2005-06, 2010-11 ve 2013-14 ile birlikte son 31 sezonda iç sahadaki en iyi dönemine ulaştı. En son 1987-88'de içeride 12 puan alan ve en iyi performanslardan birini sergileyen dışarıda ise kayıp.

    EVİNDE oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayarak hanesine 9 puan yazdıran ekibi, deplasmanda ise 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Fırtına bu istatistiği ile Akhisarspor'dan (0) sonra en kötü dış saha performansı sergileyen takım oldu. Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Akhisar deplasmanına gidecek.
    1. 2.10.2018
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