U21’ler farklı kazandı: 3- – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’ler farklı kazandı: 3-

    <a href="/index/u21?id=80946d80-2269-4f11-ba83-3257c32067c2" class="" rel="tag">U21</a>’ler farklı kazandı: 3-
    Akademisi takımları kendi liglerinde oynadığı maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. , 'i 3-0 mağlup ederken, U19'lar ekibi ile 1-1 berabere kaldı. takımı ise 'ye 2-1 mağlup oldu.
    1. 1.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ler farklı kazandı: 3- haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN