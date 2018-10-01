Rodallega geçen sezonu yakaladı
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da Rodallega geçen sezonu yakaladı

    Trabzonspor'da Rodallega geçen sezonu yakaladı

    Spor Toto 'de 'yı 4-2 yenen 'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan , 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı.

    Geçen sezon 'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Bu sezon 'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan Rodallega, 5 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

    Gol attığı maçlarda 7 puan
    'nın gol attığı maçlarda , 7 puan topladı.

    Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Ligde 10 puanı bulunan Trabzonspor, Rodallega'nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Takımın en golcüsü
    Hugo Rodallega, Trabzonspor'da ilk 7 hafta sonunda 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

    Kolombiyalı futbolcuyu, 3 golle Burak Yılmaz takip ediyor.

    1. 1.10.2018 12:14
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