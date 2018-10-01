Tebrikler Pereira’ya – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tebrikler Pereira’ya

    Tebrikler Pereira’ya
    zaferinin gizli mimarı 'nın istatistikleri göz kamaştırdı. Geldiğinden bu yana en etkili oyunlarından birini sergileyen 34 yaşındaki usta; 3 isabetli orta, 3 şut pası, 2 asistle yıldızlaştı. 47'de 44 (yüzde 93.6) pas isabet oranı ile bu alanda da sahanın en iyisi olan Pereira'yı maçtan sonra özel olarak tebrik etti.
    1. 1.10.2018
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