Olcay özür dilerse kapanır – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Olcay özür dilerse kapanır

    Olcay özür dilerse kapanır
    Ünal Karaman tarafından maç kadrosuna alınmayan 'dan 'özür' bekleniyor. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Takımda üst düzey oyuncular var. Birisi kadroya giremeyince ister istemez sitem ediyor. Olcay'ın yaptığı da büyütülecek şey değil; sadece oynama isteğinden kaynaklanıyor. Özür dilemesiyle bu olay kapanır" dedi.
    1. 1.10.2018
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