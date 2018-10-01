Ne fırtınaydı be! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Ne fırtınaydı be!

    Ne fırtınaydı be!
    Yerel basın galibiyeti manşetlerine taşırken, biri röveşatayla 2 gol atan Rodallega'yı öne çıktı. 'Siyah inci Rodi', 'Ne fırtınaydı be!', 'Fırtına geri döndü', ' o bir çılgın', 'Azim inanç fırtına' ve 'Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya' başlıkları atıldı.
    1. 1.10.2018
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