Hosseini uğuru – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    uğuru

    <a href="/index/hosseini?id=7a46a36c-7b09-41a8-ade6-a55b94052986" class="" rel="tag">Hosseini</a> uğuru

    stoperin forma giydiği 4 maçta 10 puan toplandı.

    Majid , 'a uğurlu geliyor. Bordo-mavili takım, savunma oyuncusunun forma giydiği 4 maçta 10 puan toplarken hiç kaybetmedi. (0-2), (0-1) ve (1-2) yenilgileri 'nin oynamadığı maçlarda alındı. Sakatlığı geçen ve üç hafta sonra maçında formasını geri alan stoper, galibiyetle dönerken savunmadaki futboluyla da güven verdi.
    1. 1.10.2018
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