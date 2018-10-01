Evinde coşuyor
Bordo-mavili takım iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.
İLK KEZ GERİDEN GELDİ
Fırtına bu sezon ilk kez geriden gelip kazandı. Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, kazandığı müsabakalar ile berabere kaldığı Ankaragücü mücadelesinde hep ilk golü atan taraf olmuştu. Kaybettiği tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen bu kez maçı çevirmeyi başardı. Trabzonspor en son geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Antalyaspor deplasmanında 0-1'den 2-1'lik galibiyete ulaşmıştı.
AKHİSAR STARTI BUGÜN
Teknik direktör Ünal Karaman takıma bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren bordomavili oyuncular, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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