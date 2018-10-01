Evinde coşuyor – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Evinde coşuyor

    Evinde coşuyor

    Bordo-mavili takım iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.

    Ligde ilk 7 haftada filelere yolladığı 14 golün 12'sini Stadı'nda atan Fırtına, evinde oynadığı 4 maçta 3 gol ortalaması tutturdu. En son 1991-92 sezonunda iç sahadaki ilk 4 maçta 13 gol atılmıştı. Sahasında bu sezon Demir Grup Sivasspor'u 3-1, 'ı 4-0, 'yı 4-2 mağlup eden takım, 'ye ise 2-1 yenildi. Karaman'ın öğrencileri ligde topladığı 10 puanın 9'unu 'da elde etti.

    İLK KEZ GERİDEN GELDİ
    Fırtına bu sezon ilk kez geriden gelip kazandı. 'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, kazandığı müsabakalar ile berabere kaldığı Ankaragücü mücadelesinde hep ilk golü atan taraf olmuştu. Kaybettiği tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören Karadeniz ekibi, karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen bu kez maçı çevirmeyi başardı. Trabzonspor en son geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Antalyaspor deplasmanında 0-1'den 2-1'lik galibiyete ulaşmıştı.

    AKHİSAR STARTI BUGÜN
    Teknik direktör takıma bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren bordomavili oyuncular, 'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek.
    1. 1.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evinde coşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN