Çift forvetle devam!
Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa önünde 19 şut attı, 4’ü gol oldu, 2 top direkten döndü. Karaman, “Böyle oynarsak başarı gelir” dedi.
HİÇ BIRAKMADIK
Önemli olanın sonuç değil iyi futbol olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Oyuncularım Kasımpaşa maçı boyunca mücadeleyi hiç bırakmadı. Sahadaki uyum beni memnun etti. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz başarılar gelecektir" dedi. En son 2010-11 sezonunda Umut Bulut- Burak Yılmaz ikilisi ile çift forvet oynayan Trabzonspor'un Akhisarspor maçına da Rodallega-Burak ile çıkması bekleniyor.
RÖVEŞATA GOLÜ KOLOMBİYA'DA 'HIT' OLDU
Rodallega'nın Kasımpaşa karşısında attığı röveşata gol ülkesi Kolombiya'da da yankı buldu. TV kanalları tarafından, 'Müthiş bir gol, kaçırmayın' diyerek izleyenlerin beğenisine sunulan spektaküler hareket sosyal medyada binlerce beğeni alırken, "Harika röveşata", "Ustalık dolu bir vuruş" yorumları yapıldı. Rodallega'nın milli takım için düşünülebileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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