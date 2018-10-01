Çift forvetle devam! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Çift forvetle devam!

    Çift forvetle devam!

    Bordo-mavili ekip, önünde 19 şut attı, 4’ü gol oldu, 2 top direkten döndü. Karaman, “Böyle oynarsak başarı gelir” dedi.

    'de iki haftalık mağlubiyet serisine galibiyeti ile 'dur' diyen 'da Hugo Rodallega ile 'ın uyumu maça damga vurdu. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ilk kez 11'de birlikte oynayan ikilinin golleriyle 4-2 kazanan bordo-mavili ekibin bundan sonra da yola çift forvetle devam etmesi gündemde... Teknik direktör takımın performansından memnun olduğunu belirterek bu yönde sinyaller verdi.

    HİÇ BIRAKMADIK
    Önemli olanın sonuç değil iyi futbol olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Oyuncularım maçı boyunca mücadeleyi hiç bırakmadı. Sahadaki uyum beni memnun etti. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz başarılar gelecektir" dedi. En son 2010-11 sezonunda Umut Bulut- ikilisi ile çift forvet oynayan 'un Akhisarspor maçına da Rodallega-Burak ile çıkması bekleniyor.

    RÖVEŞATA GOLÜ KOLOMBİYA'DA 'HIT' OLDU
    Rodallega'nın Kasımpaşa karşısında attığı gol ülkesi 'da da yankı buldu. TV kanalları tarafından, 'Müthiş bir gol, kaçırmayın' diyerek izleyenlerin beğenisine sunulan spektaküler hareket sosyal medyada binlerce beğeni alırken, "Harika ", "Ustalık dolu bir vuruş" yorumları yapıldı. Rodallega'nın milli takım için düşünülebileceği belirtildi.

    Yunus Emre SEL

    1. 1.10.2018
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