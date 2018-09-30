Önce hüzün sonra düğün!

Art arda Alanya ve Göztepe maçlarını kaybederek Süper Lig'de 12'nci sıraya gerileyen Trabzonspor, dün Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yeniden yükselişe geçti. Teknik direktör Ünal Karaman dün çift forvetle (Rodallega-Burak) başladı. Birçok atak geliştiren Fırtına 'Atamayana atarlar' kuralının işlemesiyle şok yaşadı. Önce Sosa'nın kaptırdığı topta Eduok ve ardından Onazi'nin kaptırdığı topta Trezeguet, Paşa'yı 2-0 öne geçirdi.



2016'DAN SONRA İLK KEZ

Burak farkı bire indirdi. Trabzonspor'da çok uzun zaman sonra denenen çift forvetli sistem meyvelerini ikinci yarıda verdi. 53. dakikada Rodallega serbest vuruştan şık bir gol attı. 33 yaşındaki Kolombiyalı 72'de röveşata ile sezonun en şık gollerinden birine imza atarken, 74'te de Burak skoru ilan etti. 9 Aralık 2016'daki Adanaspor maçından (Yusuf Erdoğan & Mehmet Ekici) bu yana Süper Lig'de ilk kez iki Trabzonsporlu futbolcu aynı maçta 2'şer gol attı.



NE YAPTIN ONAZİ!

89. dakikada Pereira'nın ara pasında Onazi bir anda savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak 25 yaşındaki yıldız boş pozisyonda Burak'a atmak yerine şut denedi, pozisyon kaçtı. Onazi net bir golü harcadı.



2 TOP DİREĞE

Karadeniz ekibi dün 4 gol atarken, birçok da pozisyon harcadı. 25. dakikada Sosa'nın ortasında Toure kafayla vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top auta çıktı. 71'de de Rodallega'nın serbest vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı.



PAŞA'YA KARŞI 9. GALİBİYET

Trabzonspor ile Kasımpaşa, ligde 19'uncu kez karşı karşıya geldi. Fırtına bu periyotta 9, Kasımpaşa ise 5 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.



KUCKA ASİSTLE DÖNDÜ

Bu sezon sadece ligin ilk haftasında Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Kucka, 5 maç sonra Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yerini aldı. İlk 6 haftada sadece 133 dakika sahada kalan kucka dün Burak'ın ikinci golünde asisti yapan isim oldu.



MARADONA PEREİRA

Sağ bek Pereira dün süper bir performans gösterdi. Bindirmelerle rakibi bunaltan, ortaları ile gözlerimizin pasını silen 34 yaşındaki Portekizli, 2 asist yaptı ve attığı bir gol iptal edildi. Pereira, "İptal edilen gole bir şey diyemiyorum. Sonuçta video hakem var. Bu galibiyet hem bizim hem de takımımızın geleceği açısından önemliydi" dedi.