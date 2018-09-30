Olcay özür dileyecek
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Olcay'ı mental olarak eksik gördüğü için idmandan çıkardığını ve kadroya almadığını belirtti.
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Olcay'ı mental olarak eksik gördüğü için idmandan çıkardığını ve kadroya almadığını belirtti. 52 yaşındaki hoca, "Oyuncuların mental hazırlığı önemlidir. Takım sporu yapıyoruz. Bireysel olarak ben varsam herkes var mantığı yok. İlk 11'de oynar diye bir madde yok. O hareketlere göz yumacak değiliz. Arkadaşlarından ve bizden özür dileyip devam edecek" diye konuştu. Karaman maçla ilgili de şunları söyledi: "Özel bir geri dönüş yaptık. Oyuncularım mücadeleriyle Trabzonspor ruhunu yakışan duruş gösterdiler. Camiamıza hayırlı olsun."
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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