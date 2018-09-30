İnsan hata yapar
Bordo-mavili taraftarlar dün kaptan Onur Kıvrak için pankant açtı.
Bordo-mavili taraftarlar dün kaptan Onur Kıvrak için pankant açtı. Taraftarlar, karşılaşma öncesi Göztepe maçında hatalı gol yiyen tecrübeli eldiven için kale arkasında "Hatalar insanlar içindir, moralini bozma kaptan" şeklinde pankart açarak moral verdi. Onur maç sonrası, "Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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