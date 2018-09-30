İnsan hata yapar – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    İnsan hata yapar

    İnsan hata yapar

    Bordo-mavili taraftarlar dün kaptan için pankant açtı.

    Bordo-mavili taraftarlar dün kaptan için pankant açtı. Taraftarlar, karşılaşma öncesi maçında hatalı gol yiyen tecrübeli eldiven için kale arkasında "Hatalar insanlar içindir, moralini bozma kaptan" şeklinde pankart açarak moral verdi. Onur maç sonrası, "Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

    1. 30.9.2018
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