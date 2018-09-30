İnsan hata yapar

Bordo-mavili taraftarlar dün kaptan Onur Kıvrak için pankant açtı. Taraftarlar, karşılaşma öncesi Göztepe maçında hatalı gol yiyen tecrübeli eldiven için kale arkasında "Hatalar insanlar içindir, moralini bozma kaptan" şeklinde pankart açarak moral verdi. Onur maç sonrası, "Destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.