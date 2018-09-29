Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Art arda Alanya ve Göztepe’ye kaybeden Fırtına ligde 3. sırada bulunan rakibini yenerek yükselişe geçmek istiyor. Takım kenetlenmiş durumda...
HAKKINI VERiN
Mutlak galibiyet istediğini dile getiren 52 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa maçı için oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Her şey sizin elinizde. İki haftalık kayıpla taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Artık silkelenme vakti. Her türlü zorluğu aşacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Çıkın ve gerekeni yapın" dediği belirtildi. Karaman ayrıca futbolcularına 'şut' emri vererek, "Evet rakibimiz güçlü ve formda. Ancak biz Trabzonsporuz, formanın hakkını vermeliyiz" diye konuştu.
ÜNAL KARAMAN'A GÖRE KASIMPAŞA'NIN ARTILARI
Tehlikeli yerde serbest vuruş şansı vermeyelim, iyi kullanıyorlar
Kanatları iyi kapatalım. kanat oyuncularımız beklere yardım etsin.
Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar, dikkat.
ÜNAL KARAMAN'A GÖRE KASIMPAŞA'NIN EKSİLERİ
Ofsayt taktikleri sıkıntılı. Rodallega'yı bu konuda iyi kullanmalıyız.
Şut çekelim, özellikle ikinci topları toplama konusunda sıkıntılılar.
Kontrataklara karşı zaafları var. Ara paslarıyla oyunu erken koparalım.
OLCAY ŞAHAN ŞOKU
Fırtına'da Olcay Şahan şoku yaşanıyor. Dün idmanda mutsuz gözüken Olcay, teknik heyetle bir görüşme yaptı. Ardından Karaman'ın onayıyla çalışmayı yarıda bıraktı. 31 yaşındaki sağ kanat Kasımpaşa maçının kadrosuna da alınması beklenmezken, Karaman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak maç sonunda açıklama yapacağı öğrenildi. Olcay geçtiğimiz hafta yedek kalarak sonradan oyuna girmişti.
TRABZON'DA DA ÜSTÜN
Fırtına, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi
FIRTINA 8-5 ÖNDE
Trabzonspor ile Kasımpaşa, ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
7-0
Fırtına, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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