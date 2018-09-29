Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> - <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Art arda Alanya ve ’ye kaybeden Fırtına ligde 3. sırada bulunan rakibini yenerek yükselişe geçmek istiyor. Takım kenetlenmiş durumda...

    Üst üste ve karşısında kaybederek 'de 12'nci sıraya gerileyen , bugün taraftarı önünde ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavili takım, 12 puanla 3. sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. ekibinde zorlu maç öncesi teknik direktör olağanüstü hal ilan etmiş durumda.

    HAKKINI VERiN
    Mutlak galibiyet istediğini dile getiren 52 yaşındaki hocanın, maçı için oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Her şey sizin elinizde. İki haftalık kayıpla taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Artık silkelenme vakti. Her türlü zorluğu aşacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Çıkın ve gerekeni yapın" dediği belirtildi. Karaman ayrıca futbolcularına 'şut' emri vererek, "Evet rakibimiz güçlü ve formda. Ancak biz Trabzonsporuz, formanın hakkını vermeliyiz" diye konuştu.

    ÜNAL KARAMAN'A GÖRE KASIMPAŞA'NIN ARTILARI
    Tehlikeli yerde serbest vuruş şansı vermeyelim, iyi kullanıyorlar
    Kanatları iyi kapatalım. kanat oyuncularımız beklere yardım etsin.
    Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar, dikkat.

    'A GÖRE KASIMPAŞA'NIN EKSİLERİ
    Ofsayt taktikleri sıkıntılı. Rodallega'yı bu konuda iyi kullanmalıyız.
    Şut çekelim, özellikle ikinci topları toplama konusunda sıkıntılılar.
    Kontrataklara karşı zaafları var. Ara paslarıyla oyunu erken koparalım.

    OLCAY ŞAHAN ŞOKU
    Fırtına'da şoku yaşanıyor. Dün idmanda mutsuz gözüken Olcay, teknik heyetle bir görüşme yaptı. Ardından Karaman'ın onayıyla çalışmayı yarıda bıraktı. 31 yaşındaki sağ kanat Kasımpaşa maçının kadrosuna da alınması beklenmezken, Karaman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak maç sonunda açıklama yapacağı öğrenildi. Olcay geçtiğimiz hafta yedek kalarak sonradan oyuna girmişti.

    TRABZON'DA DA ÜSTÜN
    Fırtına, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi

    FIRTINA 8-5 ÖNDE
    ile Kasımpaşa, ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

    7-0
    Fırtına, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
    1. 29.9.2018
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