Üst üste Alanyaspor ve Göztepe karşısında kaybederek Süper Lig 'de 12'nci sıraya gerileyen Trabzonspor , bugün taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavili takım, 12 puanla 3. sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman olağanüstü hal ilan etmiş durumda.Mutlakgalibiyet istediğini dile getiren 52 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa maçı için oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Her şey sizin elinizde. İki haftalık kayıpla taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Artık silkelenme vakti. Her türlü zorluğu aşacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Çıkın ve gerekeni yapın" dediği belirtildi. Karaman ayrıca futbolcularına 'şut' emri vererek, "Evet rakibimiz güçlü ve formda. Ancak biz Trabzonsporuz, formanın hakkını vermeliyiz" diye konuştu.Tehlikeli yerde serbest vuruş şansı vermeyelim, iyi kullanıyorlarKanatları iyi kapatalım. kanat oyuncularımız beklere yardım etsin.Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar, dikkat.Ofsayt taktikleri sıkıntılı. Rodallega'yı bu konuda iyi kullanmalıyız.Şut çekelim, özellikle ikinci topları toplama konusunda sıkıntılılar.Kontrataklara karşı zaafları var. Ara paslarıyla oyunu erken koparalım.Fırtına'da Olcay Şahan şoku yaşanıyor. Dün idmanda mutsuz gözüken Olcay, teknik heyetle bir görüşme yaptı. Ardından Karaman'ın onayıyla çalışmayı yarıda bıraktı. 31 yaşındaki sağ kanat Kasımpaşa maçının kadrosuna da alınması beklenmezken, Karaman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak maç sonunda açıklama yapacağı öğrenildi. Olcay geçtiğimiz hafta yedek kalarak sonradan oyuna girmişti.Fırtına, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi Trabzonspor ile Kasımpaşa, ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.Fırtına, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.