Trabzon'da kadro değişiyor! – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'da kadro değişiyor!

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da kadro değişiyor!

    ekibinde , cezalısı olması nedeniyle bugün yok.

    ekibinde , cezalısı olması nedeniyle bugün yok. Karaman'ın bu oyuncunun yerine karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e 10 numarada forma vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay oynayabilir. Hosseini'nin de sakatlığının ardından Mustafa'nın yerine görev yapabileceği kaydedildi. 52 yaşındaki hocanın forvette Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.

    1. 29.9.2018
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