Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bugün yok. Karaman'ın bu oyuncunun yerine Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e 10 numarada forma vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay oynayabilir. Hosseini'nin de sakatlığının ardından Mustafa'nın yerine görev yapabileceği kaydedildi. 52 yaşındaki hocanın forvette Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.