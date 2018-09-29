Trabzon'da kadro değişiyor!
Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bugün yok.
Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bugün yok. Karaman'ın bu oyuncunun yerine Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e 10 numarada forma vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay oynayabilir. Hosseini'nin de sakatlığının ardından Mustafa'nın yerine görev yapabileceği kaydedildi. 52 yaşındaki hocanın forvette Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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