Kucka’nın özlemi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kucka’nın özlemi

    Kucka’nın özlemi

    31 yaşındaki yıldız, forma giymek istiyor

    'un ön liberosu Juraj Kucka, sosyal medya paylaşımında bu hafta teknik direktör 'dan forma beklediğine vurgu yaptı. futbolcu, taraftarların kendisi için yaptığı, "Bu hafta senin zamanın" paylaşımını beğenerek, oynamayı çok istediğini dile getirdi. Onazi'ye formasını kaptırdıktan sonra yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncu, idmanlarda da istekli gözükmüştü.

    1. 29.9.2018
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