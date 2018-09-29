Kucka’nın özlemi
31 yaşındaki Slovak yıldız, forma giymek istiyor
Trabzonspor'un ön liberosu Juraj Kucka, sosyal medya paylaşımında bu hafta teknik direktör Ünal Karaman'dan forma beklediğine vurgu yaptı. Slovak futbolcu, taraftarların kendisi için yaptığı, "Bu hafta senin zamanın" paylaşımını beğenerek, oynamayı çok istediğini dile getirdi. Onazi'ye formasını kaptırdıktan sonra yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncu, idmanlarda da istekli gözükmüştü.
- 29.9.2018
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Toplam 8
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Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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