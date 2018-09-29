Kucka’nın özlemi

Trabzonspor'un ön liberosu Juraj Kucka, sosyal medya paylaşımında bu hafta teknik direktör Ünal Karaman'dan forma beklediğine vurgu yaptı. Slovak futbolcu, taraftarların kendisi için yaptığı, "Bu hafta senin zamanın" paylaşımını beğenerek, oynamayı çok istediğini dile getirdi. Onazi'ye formasını kaptırdıktan sonra yedek kulübesine mahkum kalan tecrübeli oyuncu, idmanlarda da istekli gözükmüştü.