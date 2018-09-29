Diagne’ye kilit – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’ye kilit

    Diagne’ye kilit

    ’nın forvetine adım attırılmayacak

    Teknik direktör , savunmada yaşanan bariz hatalara çözüm arıyor. Bu sezon ligde ilk 6 maçta forma giyen ve her hafta gol atan 26 yaşındaki forvet 'ye de özel önlem alacak Karaman, bu oyuncuyu rahat bıraktırmayacak. Özellikle hızlı futbolcularından Diagne'nin her an yanında olmalarını talep eden bordo-mavili çalıştırıcı, özellikle Sosa ve Onazi'den de savunmaya yardım etmelerini istedi.

    1. 29.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diagne’ye kilit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN