Diagne’ye kilit
Kasımpaşa’nın forvetine adım attırılmayacak
Teknik direktör Ünal Karaman, savunmada yaşanan bariz hatalara çözüm arıyor. Bu sezon ligde ilk 6 maçta forma giyen ve her hafta gol atan 26 yaşındaki forvet Diagne'ye de özel önlem alacak Karaman, bu oyuncuyu rahat bıraktırmayacak. Özellikle hızlı futbolcularından Diagne'nin her an yanında olmalarını talep eden bordo-mavili çalıştırıcı, özellikle Sosa ve Onazi'den de savunmaya yardım etmelerini istedi.
- 29.9.2018
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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