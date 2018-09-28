Yönetim dava açıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    dava açıyor

    Yönetim dava açıyor
    Bordo-mavili , Denetleme raporundaki zararlar için dava açıyor. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz derneğimiz ve bağlı şirketler ile tüm camiamızın haklarının korunması doğrultusunda ilgili raporda belirtilen hususları hukuka taşımak üzere çalışma başlatmıştır" ifadesi kullanıldı.
    1. 28.9.2018
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