Tribünler dolacak – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Tribünler dolacak

    Tribünler dolacak
    Üst üste Gelen ve mağlubiyetlerine rağmen taraftarı, maçında takımı yalnız bırakmayacak. Yarın Stadı'nda oynanacak maçta en az 25 bin Trabzonsporlu futbolseverin tribünde olması bekleniyor.
    1. 28.9.2018
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