Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 6 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan ile 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, yarın sahasında konuk edeceği Kasımpaşa engelini 3 puanla geçerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son 2 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer, en son galibiyetini 4. haftada evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.



Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise 5 kez gülen taraf oldu. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul'da oynadığı müsabakyı 3-0 kazanırken, sahasında ise 5-2 kaybetmişti.



Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada oynan 9 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, sahasında attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.