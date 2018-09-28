Trabzonspor kötü gidişe dur demek istiyor
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    kötü gidişe dur demek istiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kötü gidişe dur demek istiyor

    Spor Toto 'de kötü günler geçiren , sahasında oynayacağı maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

    , 'in geride kalan 6 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan ile 12. sırada yer alan ekibi, yarın sahasında konuk edeceği engelini 3 puanla geçerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son 2 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer, en son galibiyetini 4. haftada evinde 'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.


    Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
    ile , 'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise 5 kez gülen taraf oldu. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda 'da oynadığı müsabakyı 3-0 kazanırken, sahasında ise 5-2 kaybetmişti.

    Trabzon'daki maçlar
    Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada oynan 9 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. ekibi, sahasında attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.

    1. 28.9.2018 10:46
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