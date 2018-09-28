Trabzonspor kötü gidişe dur demek istiyor
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 6 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan ile 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, yarın sahasında konuk edeceği Kasımpaşa engelini 3 puanla geçerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son 2 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer, en son galibiyetini 4. haftada evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.
Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise 5 kez gülen taraf oldu. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda İstanbul'da oynadığı müsabakyı 3-0 kazanırken, sahasında ise 5-2 kaybetmişti.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, iç sahada oynan 9 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, sahasında attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.
- 28.9.2018 10:46
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Belhanda’nın cezası bitiyor
Toplam 1
Yorum
emre tamer belhanda yokken kaybediyoruz belhandanın önemi yokluğunda anlaşılıyor emre akbaba çok iyi ofansif ortasaha fakat belhanda oyun kurucu
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"Biz değil onlar kaybetti"
Toplam 5
Yorum
olçay onlar kaybetti..! diyerek 3 milyon euro değerindeki zırhlı en hasından alman malı mercedes lerine binerek uzaklaştılar..
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 11
Yorum
alper seneye üklemizde yapılacak finalden derhal vazgeçmeli size ve yalanlarınıza ihtiyacımız yok demeliyiz
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