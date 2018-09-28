Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ile Kasımpaşa 19. randevuda

    Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda

    İki takım arasında ligde geride kalan 18 maçın 8'inden , 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig'de ile Kasımpaşa, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 19. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takımın ligde oynadığı 18 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 23 golle karşılık verdi.

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR

    Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

    Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

    Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

    İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.


    1. 28.9.2018 10:52
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