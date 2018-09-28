Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde oynadığı 18 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 23 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.