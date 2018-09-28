Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
İki takım arasında ligde geride kalan 18 maçın 8'inden Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı
İki takımın ligde oynadığı 18 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 27 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 23 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.
- 28.9.2018 10:52
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Belhanda’nın cezası bitiyor
Toplam 1
Yorum
emre tamer belhanda yokken kaybediyoruz belhandanın önemi yokluğunda anlaşılıyor emre akbaba çok iyi ofansif ortasaha fakat belhanda oyun kurucu
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"Biz değil onlar kaybetti"
Toplam 5
Yorum
olçay onlar kaybetti..! diyerek 3 milyon euro değerindeki zırhlı en hasından alman malı mercedes lerine binerek uzaklaştılar..
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 11
Yorum
alper seneye üklemizde yapılacak finalden derhal vazgeçmeli size ve yalanlarınıza ihtiyacımız yok demeliyiz
Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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