İstikrar yok!
Fırtına’da ilk 6 karşılaşmada sadece 5 futbolcu devamlı oynadı, kadro sürekli değişti.
HOSSEİNİ GÖREVE
Yusuf Yazıcı'nın kart cezalısı olması nedeniyle yarın forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattında zorunlu değişiklik yapacak teknik direktör Ünal Karaman, savunma hattında da değişikliğe gidecek. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Hosseini'nin yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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