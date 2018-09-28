İstikrar yok! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    İstikrar yok!

    İstikrar yok!

    Fırtına’da ilk 6 karşılaşmada sadece 5 futbolcu devamlı oynadı, kadro sürekli değişti.

    İlk 6 haftada sadece ile A.Gücü maçlarına aynı 11'ler ile çıkan 'da yarınki karşılaşmasında da kadro değişiyor. 6 maçın tamamında Onur, Pereira, Onazi, Sosa ile Yusuf forma giyerken; gençlerden Murat, Semih, Hüseyin ile Zeki, sakat Kamil, Uğurcan ve Esteban siftah yapamadı.

    HOSSEİNİ GÖREVE
    Yusuf Yazıcı'nın kart cezalısı olması nedeniyle yarın forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattında zorunlu değişiklik yapacak teknik direktör , savunma hattında da değişikliğe gidecek. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan 'nin yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.
    1. 28.9.2018
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