Genel kurul 27 Ekim’de – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Genel kurul ’de

    Genel kurul 27 Ekim’de
    Kulübün ?43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu 'de yapılacak. Kurul, 20 Ekim 2018 Cumartesi 13.00'te Ziyabey Tesisleri Lokali'nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ekim Cumartesi 13.00'te Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleşecek.
    1. 28.9.2018
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