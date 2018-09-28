Attığı ve yediği azaldı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Attığı ve yediği azaldı

    Attığı ve yediği azaldı
    Fırtına'nın attığı ve yediği gol oranları geçen yıla oranla azaldı. Geçtiğimiz sezon 6 maçta 14 gol atmayı başaran kalesinde 13 gol görmüştü. Bu sezon ise aynı dönemde 10 gol atıp, 8 gol yedi.
    1. 28.9.2018
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