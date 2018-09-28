Ali Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    yönetecek

    Ali Palabıyık yönetecek
    'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. 'un yarın ile yapacağı karşılaşmayı yönetecek. Bordo-mavili takım, 1981 doğumlu hakem ile en son geçen sezon çıktığı maçını 4-0 galip bitirmişti.
    1. 28.9.2018
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