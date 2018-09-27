Yabancılar sırtlıyor – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Yabancılar sırtlıyor

    Yabancılar sırtlıyor

    'de geride kalan 6 haftalık bölümde fileleri 10 kez sarsan bordo- mavililerde bu gollerin 8'i yabancılardan geldi.

    'de geride kalan 6 haftalık bölümde fileleri 10 kez sarsan bordo- mavililerde bu gollerin 8'i yabancılardan geldi. Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1'er gol kaydetti. Fırtına; G.Saray, , ve 'den sonra en skorer takım.

    1. 27.9.2018
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