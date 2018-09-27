Yabancılar sırtlıyor
Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde fileleri 10 kez sarsan bordo- mavililerde bu gollerin 8'i yabancılardan geldi.
Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde fileleri 10 kez sarsan bordo- mavililerde bu gollerin 8'i yabancılardan geldi. Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1'er gol kaydetti. Fırtına; G.Saray, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra en skorer takım.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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