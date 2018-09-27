Yabancılar sırtlıyor

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde fileleri 10 kez sarsan bordo- mavililerde bu gollerin 8'i yabancılardan geldi. Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1'er gol kaydetti. Fırtına; G.Saray, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra en skorer takım.