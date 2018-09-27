Ünal Karaman'dan Kasımpaşa öncesi olağanüstü hal
“Alanya ve Göztepe kayıplarından ders aldık. Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında bu ruhu sahada görmek istiyorum”
Trabzonspor'da cumartesi oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde seferberlik ilan edildi… Alanyaspor ve Göztepe yenilgilerinin ardından Kasımpaşa sınavına büyük önem veren teknik direktör Ünal Karaman bir ilke imza atıp, 4 gün önce idmanları dış dünyaya kapattı. İçinde bulundukları kötü süreci tersine çevirmek isteyen 52 yaşındaki hoca, her fırsatta futbolcularına bu maçın önemini anlatıyor. Oyuncuları ile yaptığı toplantılarda kendilerine güven aşılayan bordo-mavili hoca, "Size inancım, güvenim tam. Alanyaspor ve Göztepe kayıpları kendimize çekidüzen vermemiz açısından da ders oldu" uyarısında bulundu.
YENİ SAYFA AÇALIM
Kasımpaşa maçını kazanıp ayağa kalkmaları gerektiğini talebelerine anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Herkes ayağı yere sağlam basmalı. Hiçbir maç oynamadan, mücadele etmeden kazanılmıyor. Geldiğim günden itibaren söylediğim şey bu. Trabzonspor mazisi başarılarda dolu bir kulüp ama bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. 6 haftada bunun örneklerini gördük. Şimdi yeni bir sayfa açacağız. Rakibimizin neler yapabildiğinden çok 'biz ne yapabiliriz' buna odaklanmalıyız. Kasımpaşa karşılaşmasında bu ruhu sahada görmek istiyorum."
'DÖNÜM NOKTASI' MAÇI
Galatasaray galibiyetinin ardından düşüş yaşayan bordo-mavililer, cumartesi günkü Kasımpaşa karşılaşmasına dönüm maçı olarak bakıyor. Son iki haftada 6 puan kaybederek önemli bir avantaj yitiren Karadeniz ekibi, ligin üst basamaklarında yer alan rakibiyle kritik bir karşılaşma oynayacak.
- 27.9.2018
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Ünal Karaman'dan Kasımpaşa öncesi olağanüstü hal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.