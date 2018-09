Trabzonspor'da cumartesi oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde seferberlik ilan edildi… Alanyaspor ve Göztepe yenilgilerinin ardından Kasımpaşa sınavına büyük önem veren teknik direktör Ünal Karaman bir ilke imza atıp, 4 gün önce idmanları dış dünyaya kapattı. İçinde bulundukları kötü süreci tersine çevirmek isteyen 52 yaşındaki hoca, her fırsatta futbolcularına bu maçın önemini anlatıyor. Oyuncuları ile yaptığı toplantılarda kendilerine güven aşılayan bordo-mavili hoca, "Size inancım, güvenim tam. Alanyaspor ve Göztepe kayıpları kendimize çekidüzen vermemiz açısından da ders oldu" uyarısında bulundu.



YENİ SAYFA AÇALIM

Kasımpaşa maçını kazanıp ayağa kalkmaları gerektiğini talebelerine anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Herkes ayağı yere sağlam basmalı. Hiçbir maç oynamadan, mücadele etmeden kazanılmıyor. Geldiğim günden itibaren söylediğim şey bu. Trabzonspor mazisi başarılarda dolu bir kulüp ama bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. 6 haftada bunun örneklerini gördük. Şimdi yeni bir sayfa açacağız. Rakibimizin neler yapabildiğinden çok 'biz ne yapabiliriz' buna odaklanmalıyız. Kasımpaşa karşılaşmasında bu ruhu sahada görmek istiyorum."



'DÖNÜM NOKTASI' MAÇI

Galatasaray galibiyetinin ardından düşüş yaşayan bordo-mavililer, cumartesi günkü Kasımpaşa karşılaşmasına dönüm maçı olarak bakıyor. Son iki haftada 6 puan kaybederek önemli bir avantaj yitiren Karadeniz ekibi, ligin üst basamaklarında yer alan rakibiyle kritik bir karşılaşma oynayacak.