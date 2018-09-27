Ünal Karaman'dan Kasımpaşa öncesi olağanüstü hal – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'dan öncesi olağanüstü hal

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>'dan <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> öncesi olağanüstü hal

    “Alanya ve kayıplarından ders aldık. Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. karşılaşmasında bu ruhu sahada görmek istiyorum”

    'da cumartesi oynanacak maçı öncesinde seferberlik ilan edildi… ve yenilgilerinin ardından sınavına büyük önem veren teknik direktör bir ilke imza atıp, 4 gün önce idmanları dış dünyaya kapattı. İçinde bulundukları kötü süreci tersine çevirmek isteyen 52 yaşındaki hoca, her fırsatta futbolcularına bu maçın önemini anlatıyor. Oyuncuları ile yaptığı toplantılarda kendilerine güven aşılayan bordo-mavili hoca, "Size inancım, güvenim tam. ve kayıpları kendimize çekidüzen vermemiz açısından da ders oldu" uyarısında bulundu.

    YENİ SAYFA AÇALIM
    Kasımpaşa maçını kazanıp ayağa kalkmaları gerektiğini talebelerine anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Herkes ayağı yere sağlam basmalı. Hiçbir maç oynamadan, mücadele etmeden kazanılmıyor. Geldiğim günden itibaren söylediğim şey bu. mazisi başarılarda dolu bir kulüp ama bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. 6 haftada bunun örneklerini gördük. Şimdi yeni bir sayfa açacağız. Rakibimizin neler yapabildiğinden çok 'biz ne yapabiliriz' buna odaklanmalıyız. Kasımpaşa karşılaşmasında bu ruhu sahada görmek istiyorum."

    'DÖNÜM NOKTASI' MAÇI
    galibiyetinin ardından düşüş yaşayan bordo-mavililer, cumartesi günkü Kasımpaşa karşılaşmasına dönüm maçı olarak bakıyor. Son iki haftada 6 puan kaybederek önemli bir avantaj yitiren ekibi, ligin üst basamaklarında yer alan rakibiyle kritik bir karşılaşma oynayacak.

    1. 27.9.2018
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