Trabzonspor’da ideal 11 sorunu – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’da ideal 11 sorunu

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da ideal 11 sorunu

    Spor Toto 'de geride kalan 6 haftalık bölümde sakatlıklar ve oyuncuların form durumları nedeniyle sadece ile maçlarına aynı 11'ler ile çıkan, ideal 11'ini yakalayamayan 'da, hafta sonu oynanacak karşılaşmasında da kadroda değişiklikler olacak.

    Ligin ilk haftasındaki karşılaşmasına Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onazi, Kucka, Yusuf, Sosa, Abdülkadir ve Rodallega 11'i ile çıkan Karaman, ikinci haftada 3-1 kazandıkları mücadelesinde kadroda 3 değişiklik yaparak savunmada Mustafa'nın yerine Hosseini, Ibanez'in yerine Novak, Kucka'nın yerine ise Olcay'a şans tanıdı. 3'üncü haftada karşısına aynı 11 ile çıkan ve bu maçı 2-2 eşitlikte tamamlayan bordo-mavililerde, 4'ücü haftada 4-0'lık galibiyetle sonuçlanan Galatasaray karşısında Abdülkadir'in yerine Nwakaeme, Toure'nin yerine ise Mustafa görev yaptı. 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor karşısında sadece savunmada sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Toure forma giyerken, Karaman 6'ncı hafta mücadelesinde ise kadroda 3 değişiklik yaparak Nwakaeme'nin yerine Amiri, Olcay'ın yerine Abdülkadir, Rodallega'nın yerine ise Burak'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

    6 MAÇTA FORMA GİYEN OYUNCU SAYISI 5
    'da ligde geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda forma giyen oyuncu sayısı ise 5 oldu. Bordo-mavililerde , Joao Pereira, Ogenyi Onazi, ile 6 maçta da forma giyerken, genç oyunculardan Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Hüseyin Türkmen ile , sakat olan Kamil 'nin yanı sıra kaleciler Uğurcan Çakır ve Esteban Alvarado bu sezon henüz ligde forma şansı bulamadı.

    KASIMPAŞA MAÇINDA DA KADRODA DEĞİŞİYOR
    'in 7'nci haftasında Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak olan 'da bu maçta da kadroda değişiklikler olacak. 'nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattında zorunlu değişiklik yapacak olan teknik direktör 'ın, savunma hattında da değişikliğe giderek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Hosseini'ye bu maçta forma vermesi bekleniyor.

    1. 27.9.2018 11:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da ideal 11 sorunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN