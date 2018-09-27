Rodallega hazır kıta – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    hazır kıta

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a> hazır kıta

    İlk 5 haftada ilk 11'de forma giyen ve 3 gol kaydeden , maçına kulübede başlamıştı.

    İlk 5 haftada ilk 11'de forma giyen ve 3 gol kaydeden , maçına kulübede başlamıştı. Kolombiyalı forvet, sınavında formasını geri almayı hedefliyor. 15 dakika oynayan ve 1 gol kaydeden Ekuban ise ilk 11'de kendine şans bulmayı hedefliyor.

    1. 27.9.2018
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