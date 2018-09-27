İlk 5 haftada ilk 11'de forma giyen ve 3 gol kaydeden Rodallega, Göztepe maçına kulübede başlamıştı. Kolombiyalı forvet, Kasımpaşa sınavında formasını geri almayı hedefliyor. 15 dakika oynayan ve 1 gol kaydeden Ekuban ise ilk 11'de kendine şans bulmayı hedefliyor.