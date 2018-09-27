Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Göztepe maçında yediği hatalı gol nedeniyle 'hedef adam' olan Onur Kıvrak'tan önemli açıklamalar.
Göztepe maçında yediği hatalı gol nedeniyle 'hedef adam' olan Onur Kıvrak'tan önemli açıklamalar. Morali son derece bozuk olan 30 yaşındaki eldiven, "Kaleciler hatalı gol yiyebilir. Rakiplerimizin kalecileri de hatalı goller yiyor ancak onlar yuhalanmıyor. Ben bir hata yaptım ve taraftar beni yuhaladı. Bu canımı çok yaktı. Bugüne dek Trabzonspor için çok fedakarlıklar yaptım. Treni kaçırdım ama artık tren kaçmayacak. Bundan sonra profesyonel olacağım ve kararlarımı profesyonellik ölçüsü içinde alacağım" ifadesini kullandı.
1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu dile getiren Onur sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Kaçmak yok. Hocam görev verirse çıkıp aslanlar gibi işimi yapacağım. Hocam 'otur' derse görev verene dek kendimi hazır tutacağım. Kim eleştirirse eleştirsin, kim ne söylerse söylesin Şenol Güneş'ten sonra Trabzonzonspor tarihinde yer alacağımı biliyorum. Hiçbir zaman bu formaya ihanet etmedim. Hiçbir zaman görevden kaçmadım. Kaçmam da. Sözleşmem bittiğinde önüme bakacağım.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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