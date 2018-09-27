Göztepe maçında yediği hatalı gol nedeniyle 'hedef adam' olan Onur Kıvrak'tan önemli açıklamalar. Morali son derece bozuk olan 30 yaşındaki eldiven, "Kaleciler hatalı gol yiyebilir. Rakiplerimizin kalecileri de hatalı goller yiyor ancak onlar yuhalanmıyor. Ben bir hata yaptım ve taraftar beni yuhaladı. Bu canımı çok yaktı. Bugüne dek Trabzonspor için çok fedakarlıklar yaptım. Treni kaçırdım ama artık tren kaçmayacak. Bundan sonra profesyonel olacağım ve kararlarımı profesyonellik ölçüsü içinde alacağım" ifadesini kullandı.



1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu dile getiren Onur sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonu Kasımpaşa maçı var. Kaçmak yok. Hocam görev verirse çıkıp aslanlar gibi işimi yapacağım. Hocam 'otur' derse görev verene dek kendimi hazır tutacağım. Kim eleştirirse eleştirsin, kim ne söylerse söylesin Şenol Güneş'ten sonra Trabzonzonspor tarihinde yer alacağımı biliyorum. Hiçbir zaman bu formaya ihanet etmedim. Hiçbir zaman görevden kaçmadım. Kaçmam da. Sözleşmem bittiğinde önüme bakacağım.