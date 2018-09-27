Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : "Canım yandı ihanet etmedim"

    Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"

    maçında yediği hatalı gol nedeniyle 'hedef adam' olan 'tan önemli açıklamalar.

    maçında yediği hatalı gol nedeniyle 'hedef adam' olan 'tan önemli açıklamalar. Morali son derece bozuk olan 30 yaşındaki eldiven, "Kaleciler hatalı gol yiyebilir. Rakiplerimizin kalecileri de hatalı goller yiyor ancak onlar yuhalanmıyor. Ben bir hata yaptım ve taraftar beni yuhaladı. Bu canımı çok yaktı. Bugüne dek için çok fedakarlıklar yaptım. Treni kaçırdım ama artık tren kaçmayacak. Bundan sonra profesyonel olacağım ve kararlarımı profesyonellik ölçüsü içinde alacağım" ifadesini kullandı.

    1.5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu dile getiren Onur sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonu maçı var. Kaçmak yok. Hocam görev verirse çıkıp aslanlar gibi işimi yapacağım. Hocam 'otur' derse görev verene dek kendimi hazır tutacağım. Kim eleştirirse eleştirsin, kim ne söylerse söylesin 'ten sonra Trabzonzonspor tarihinde yer alacağımı biliyorum. Hiçbir zaman bu formaya ihanet etmedim. Hiçbir zaman görevden kaçmadım. Kaçmam da. Sözleşmem bittiğinde önüme bakacağım.

    1. 27.9.2018
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