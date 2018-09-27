Kucka kayıplarda
Ligde ilk 6 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da, Kucka fazla süre alamadı.
Ligde ilk 6 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da, Kucka fazla süre alamadı. Geçen sezon Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez isimlerinden olan 31 yaşındaki ön libero, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı. Slovak futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamına ilk 11'de çıkmış ve 534 dakika mücadele etmişti. Bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Başakşehir maçında ilk 11'de yer alıp 71 dakika forma giyen Kucka toplamda 130 dakika görev yaptı.
- 27.9.2018
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Kucka kayıplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.