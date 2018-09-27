Kucka kayıplarda – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    kayıplarda

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a> kayıplarda

    Ligde ilk 6 haftada 7 puan toplayan 'da, fazla süre alamadı.

    Ligde ilk 6 haftada 7 puan toplayan 'da, fazla süre alamadı. sezon Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez isimlerinden olan 31 yaşındaki ön libero, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı. Slovak futbolcu, sezon ilk 6 haftada maçların tamamına ilk 11'de çıkmış ve 534 dakika mücadele etmişti. Bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında maçında ilk 11'de yer alıp 71 dakika forma giyen toplamda 130 dakika görev yaptı.

    1. 27.9.2018
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