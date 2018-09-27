Ligde ilk 6 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da, Kucka fazla süre alamadı. Geçen sezon Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez isimlerinden olan 31 yaşındaki ön libero, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı. Slovak futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamına ilk 11'de çıkmış ve 534 dakika mücadele etmişti. Bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında Başakşehir maçında ilk 11'de yer alıp 71 dakika forma giyen Kucka toplamda 130 dakika görev yaptı.