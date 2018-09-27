Hosseini ilk 11’e dönüyor – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ilk 11’e dönüyor

    <a href="/index/hosseini?id=7a46a36c-7b09-41a8-ade6-a55b94052986" class="" rel="tag">Hosseini</a> ilk 11’e dönüyor

    , sınavında stoper 'ın yerine 'yi 11'e monte etmeyi planlıyor.

    , sınavında stoper 'ın yerine 'yi 11'e monte etmeyi planlıyor. 'nin forma giymediği maçlarda puan alamayan , İranlı oyuncunun oynadığı karşılaşmalarda ise 7 puan topladı.

    1. 27.9.2018
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