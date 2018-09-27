Hosseini ilk 11’e dönüyor
Teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa sınavında stoper Mustafa Akbaş'ın yerine Hosseini'yi 11'e monte etmeyi planlıyor.
Teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa sınavında stoper Mustafa Akbaş'ın yerine Hosseini'yi 11'e monte etmeyi planlıyor. Hosseini'nin forma giymediği maçlarda puan alamayan Trabzonspor, İranlı oyuncunun oynadığı karşılaşmalarda ise 7 puan topladı.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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