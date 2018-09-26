Trabzonspor’un forvet hattında rekabet arttı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’un forvet hattında rekabet arttı

    Trabzonspor’un forvet hattında rekabet arttı

    ’ın sakatlığının ardından takıma dönmesiyle 'un forvet hattında alternatif sayısı 3’e çıkarak forma rekabeti arttı.

    Bordo mavililerin forvet oyuncuları , Hugo Rodallega ve , ilk 11'de forma şansı bulabilmek için yarışa girdi.

    Ligin ilk 5 haftasında ilk 11'de forma şansı bulan ve 3 gol kaydeden Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından takıma geri dönmesiyle maçına kulübede başladı. Kolombiyalı oyuncu bu sezon ilk kez 11'de forma giydiği maçta bir gol kaydeden Burak Yılmaz'dan formasını tekrar geri almayı hedefliyor. Bordo mavili ekipte sadece 15 dakika süre alan ve 1 gol kaydeden yeni transferlerden Caleb Ekuban ise ilk 11'de kendine şans bulmak istiyor.

    KARAMAN'IN ZOR TERCİHİ
    'da bu sezon 3 forvet oyuncusu da takımına gol yollarında katkı sağlarken, Rodallega 464 dakikada 3 gol, Burak Yılmaz 117 dakikada 1 gol, Ekuban ise 13 dakikada 1 gol kaydetti. Forvet hattındaki tüm oyuncularından faydalanmak isteyen teknik direktör , öğrencilerinin antrenmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Ligde son oynanan Göztepe maçının ikinci yarısında forvette Burak ile Rodallega'yı birlikte oynatan Karaman'ın bu sistem üzerinde ısrarcı olarak gol yollarında daha etkin bir takım yaratmak istediği öğrenildi.

    10 GOLÜN 8'İ YABANCILARDAN
    Bu arada 10 golle , , ve 'den sonra en golcü takımlardan biri olan Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncular sırtladı. 'de geride kalan 6 haftalık bölümde 10 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 8'i yabancı oyunculardan geldi. Trabzonspor'da yabancı oyunculardan Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1'er gol kaydederken, Türk oyunculardan Burak ile Olcay da 1'er gol kaydetti.

    1. 26.9.2018 11:48
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