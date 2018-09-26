Bordo mavililerin forvet oyuncuları Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, ilk 11'de forma şansı bulabilmek için yarışa girdi.



Ligin ilk 5 haftasında ilk 11'de forma şansı bulan ve 3 gol kaydeden Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından takıma geri dönmesiyle Göztepe maçına kulübede başladı. Kolombiyalı oyuncu bu sezon ilk kez 11'de forma giydiği maçta bir gol kaydeden Burak Yılmaz'dan formasını tekrar geri almayı hedefliyor. Bordo mavili ekipte sadece 15 dakika süre alan ve 1 gol kaydeden yeni transferlerden Caleb Ekuban ise ilk 11'de kendine şans bulmak istiyor.

KARAMAN'IN ZOR TERCİHİ

Trabzonspor'da bu sezon 3 forvet oyuncusu da takımına gol yollarında katkı sağlarken, Rodallega 464 dakikada 3 gol, Burak Yılmaz 117 dakikada 1 gol, Ekuban ise 13 dakikada 1 gol kaydetti. Forvet hattındaki tüm oyuncularından faydalanmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, öğrencilerinin antrenmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Ligde son oynanan Göztepe maçının ikinci yarısında forvette Burak ile Rodallega'yı birlikte oynatan Karaman'ın bu sistem üzerinde ısrarcı olarak gol yollarında daha etkin bir takım yaratmak istediği öğrenildi.



10 GOLÜN 8'İ YABANCILARDAN

Bu arada 10 golle Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den sonra en golcü takımlardan biri olan Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncular sırtladı. Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde 10 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 8'i yabancı oyunculardan geldi. Trabzonspor'da yabancı oyunculardan Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1'er gol kaydederken, Türk oyunculardan Burak ile Olcay da 1'er gol kaydetti.