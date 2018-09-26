Trabzonspor'da Juraj Kucka fazla süre alamadı – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da fazla süre alamadı

    Trabzonspor'da Juraj Kucka fazla süre alamadı

    'de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan 'da, Slovak futbolcu fazla süre alamayan oyuncuların başında geldi.

    Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Slovak futbolcu, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı.

    Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ilk 6 haftada maçların tamamında ilk 11'de görev yaparak 534 dakika mücadele etmişti.

    Slovak oyuncu, bu sezon ise sadece ligin ilk haftasında maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçta 71 dakika forma giyen Kucka, daha sonra Demir Grup Sivasspor maçında 37, MKE Ankaragücü maçında 6, maçında da 16 dakika oynadı.

    Kucka, ligin son 2 haftasında, 'un 1-0 kaybettiği Aytemiz ve 2-1 mağlup olduğu maçında ise kadroda olmasına karşın forma giyemedi.

    1. 26.9.2018 12:08
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