Trabzonspor Akyazı'da istikrar arıyor
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Akyazı'da istikrar arıyor

    Trabzonspor Akyazı'da istikrar arıyor

    , Akyazı'da bulunan içinde yer alan yeni stadyumunda istikrar arıyor. Bordo-mavililer yeni evinde 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.

    Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, 18 Aralık 2016'da birlikte açtıkları spor kompleksi Türkiye'nin en modern stadyumu unvanına sahip. Trabzon'un Akyazı Mahallesinde bulanan içinde yer alan 'nda bordo-mavililer aradığı istikrarı bir türlü bulamadı.

    Yeni evinde 40 puan kaybetti
    41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar 'de 29 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.

    Beklemediği sonuçlar aldı
    Bordo-mavililer eski stadyumu 'de dünya devlerini dize getirerek unutulmaz maçlara imza atarken, yeni stadyumunda kendi adına olumsuz maçlar çıkardı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda 'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Yine geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, karşısından da 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

    Sadace Galatasaray'ı yendi
    Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda sadece 'ı mağlup etti. Karadeniz ekibi bu takımlara karşı oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer sarı-kırmızılı takım ile yeni evinde oynadığı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.

    Trabzonspor yeni stadyumda Avrupa maçı görmedi
    Trabzonspor, 29 Ocak 2017'de ilk maçını yeni stadyumunda Gaziantepspor ile oynadı. Bugüne kadar Avrupa'da önemli işlere imza atan ve dünya devlerini dize getiren bordo-mavililer yeni stadyumunda ise Avrupa arenasına çıkamadı.
    1. 26.9.2018 11:39
    2. Güncelleme: 26.9.2018 11:48
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