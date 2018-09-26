Trabzonspor Akyazı'da istikrar arıyor
Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda istikrar arıyor. Bordo-mavililer yeni evinde 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.
Yeni evinde 40 puan kaybetti
Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar Süper Lig'de 29 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti.
Beklemediği sonuçlar aldı
Bordo-mavililer eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de dünya devlerini dize getirerek unutulmaz maçlara imza atarken, yeni stadyumunda kendi adına olumsuz maçlar çıkardı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği maçta siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçını 4-3 kaybetti. Yine geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısından da 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.
Sadace Galatasaray'ı yendi
Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda sadece Galatasaray'ı mağlup etti. Karadeniz ekibi bu takımlara karşı oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer sarı-kırmızılı takım ile yeni evinde oynadığı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi Medipol Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.
Trabzonspor yeni stadyumda Avrupa maçı görmedi
Trabzonspor, 29 Ocak 2017'de ilk maçını yeni stadyumunda Gaziantepspor ile oynadı. Bugüne kadar Avrupa'da önemli işlere imza atan ve dünya devlerini dize getiren bordo-mavililer yeni stadyumunda ise Avrupa arenasına çıkamadı.
- 26.9.2018 11:39
- Güncelleme: 26.9.2018 11:48
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 19
Yorum
fb'li elinden tutan mı vardı. cesur oynatsaydı.
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Q7’ye Süreyya morali
Toplam 4
Yorum
yetti artık bu adamın kaprislerı daha ne kadar devam edecektir Caner ve q7 nin bu takımda oynamasından bir taraftar olarak utanç duyuyorum gönderin gits
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 19
Yorum
GFB sizin şenol şöyle yapmasaydı falan filan..sen bu dediğine kendinde inanmıyorsun.. net 5 pozisyon var atabilse fener faciaya ugrayacaktınız
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