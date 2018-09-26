Hücum ve savunma uyarısı – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Hücum ve savunma uyarısı

    Hücum ve savunma uyarısı
    ekibinde teknik direktör , dün idman sırasında çalışmaları sıkça durdurarak öğrencilerine yapmaları gerektiklerini anlattı. 52 yaşındaki hoca, hücum ve savunmaya yönelik, "Topla çok oynamayın. Amacımız karşı alana hızlı geçmek. Rakip hareketlendiği anda onunla birlikte koşacağız. Yorulduğunuz anda ise doğru işler çıkarın. Doğru baskı top kazandırır" diye uyarılarda bulundu.
    1. 26.9.2018
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