Hosseini müjdesi! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Hosseini müjdesi!

    Hosseini müjdesi!
    Bordo-mavililer Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Tedavisi tamamlanan savunma oyuncusu Hosseini de takımla birlikte çalışmalara başladı. yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. ekibinde bir süredir sakatlığı nedeniyle ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu Mejed Hosseini, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca önceki hastalığı nedeniyle idmanda yer almayan kaleci Onur da çalışmaya katıldı.
    1. 26.9.2018
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