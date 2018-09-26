En ucuz bilet 20 TL – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    En ucuz bilet 20

    En ucuz bilet 20 TL
    Fırtına'nın ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Cumartesi 16.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları: (Kale Arkaları) 20 , (Doğu 3) 30 TL, (Doğu 2) 35 TL, (Doğu 1) 40 TL, ( 2 ) 45 TL, (Batı 1) 55 TL, Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C 240 TL, Misafir: 25 TL
    1. 26.9.2018
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