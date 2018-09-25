VAR çözmedi – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    VAR çözmedi

    VAR çözmedi

    ‘VAR ile hakemler özgüvenlerini yitirdi. Tartışılan pozisyon sayısı arttı’

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, VAR sistemini eleştirdi. Rodallega'nın maçında iptal edilen golünü hatırlatan bordo-mavili yönetici, "VAR uygulaması ile birçok tartışmanın ortadan kalkacağı düşüncesi hakimdi. Oysa 'de verilen kararlar sonrası tartışılan pozisyon sayısı çok daha fazlalaştı" dedi. VAR'ın hakemlere de yaramadığını savunan Hacısalihoğlu, "Maalesef Türkiye'de hakemler özgüvenlerini kaybetmiş. Türkiye'de bu sezon uygulanmaya başlayan VAR hadisesi ile bana göre olumsuz gelişim gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

    100 MİLYON TL GEREKİYOR!
    Ödemeler ile ilgili de konuşan Hacısalihoğlu, "Yıl sonuna kadar 100 milyon TL ödeme yapılacak. Başkan özveri ile çalışıyor. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım başkan imkan yaratabilir" dedi.

    DÜNYANIN SONU DEĞİL
    Göztepe yenilgisi için, " hep kazanmak ister. Mağlubiyet önemli değil demeyeceğiz ama dünyanın sonu da değil" diyen Hacısalihoğlu, eleştirilerin kırıcı olmamasını istedi.

    1. 25.9.2018
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