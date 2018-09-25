Ünal Karaman savunmaya çare arıyor – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    savunmaya çare arıyor

    Ünal Karaman savunmaya çare arıyor

    Son iki maçta ilk 10 dakikada gol yiyen oyunculara ‘motivasyon’ ve ‘toplu defans’ uyarısı yapan tecrübeli hoca, yetişirse Hosseini’yi ilk 11’e alacak

    'de bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birinde gol yemeyen savunmadaki zaafa çözüm bulmak için harekete geçti. Teknik direktör bu hafta yapılacak idmanlarda defansif çalışmalara ağırlık verecek. Tecrübeli hoca özellikle son iki maçta ilk 10 dakika içinde gol yenilmesine dikkat çekerek 'motivasyon' uyarısında bulundu.

    KALECİ ONUR'A TERAPİ
    Top rakibe geçtiğinde ise mevki ayırt edilmeksizin 'takım halinde defans' yapılmasını istedi. Karaman, bunun son uyarı olduğunu, kendini düzeltmeyenleri kulübeye çekeceğini de hatırlattı. Teknik heyet, kesmeyi düşünmediği kaleci 'u ise moral terapisine aldı. Sakatlığı geçmek üzere olan Majid Hosseini ise yetişirse maçında 11'e monte edilecek.

    SAHA ORTASINDA TOPLANTI
    Trabzonspor bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi. Ünal Karaman, antrenmandan önce oyuncuları saha içinde toplayıp 10 dakika toplantı yaptı. İdmanda pas çalışmaları yapıldı. Hayrettin Hacısalihoğlu da çalışmayı takip etti.

    1. 25.9.2018
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