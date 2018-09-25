Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Son iki maçta ilk 10 dakikada gol yiyen oyunculara ‘motivasyon’ ve ‘toplu defans’ uyarısı yapan tecrübeli hoca, yetişirse Hosseini’yi ilk 11’e alacak
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birinde gol yemeyen Trabzonspor savunmadaki zaafa çözüm bulmak için harekete geçti. Teknik direktör Ünal Karaman bu hafta yapılacak idmanlarda defansif çalışmalara ağırlık verecek. Tecrübeli hoca özellikle son iki maçta ilk 10 dakika içinde gol yenilmesine dikkat çekerek 'motivasyon' uyarısında bulundu.
KALECİ ONUR'A TERAPİ
Top rakibe geçtiğinde ise mevki ayırt edilmeksizin 'takım halinde defans' yapılmasını istedi. Karaman, bunun son uyarı olduğunu, kendini düzeltmeyenleri kulübeye çekeceğini de hatırlattı. Teknik heyet, kesmeyi düşünmediği kaleci Onur'u ise moral terapisine aldı. Sakatlığı geçmek üzere olan Majid Hosseini ise yetişirse Kasımpaşa maçında 11'e monte edilecek.
SAHA ORTASINDA TOPLANTI
Trabzonspor bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi. Ünal Karaman, antrenmandan önce oyuncuları saha içinde toplayıp 10 dakika toplantı yaptı. İdmanda pas çalışmaları yapıldı. Hayrettin Hacısalihoğlu da çalışmayı takip etti.
- 25.9.2018
-
Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Ünal Karaman savunmaya çare arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.