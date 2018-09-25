Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birinde gol yemeyen Trabzonspor savunmadaki zaafa çözüm bulmak için harekete geçti. Teknik direktör Ünal Karaman bu hafta yapılacak idmanlarda defansif çalışmalara ağırlık verecek. Tecrübeli hoca özellikle son iki maçta ilk 10 dakika içinde gol yenilmesine dikkat çekerek 'motivasyon' uyarısında bulundu.



KALECİ ONUR'A TERAPİ

Top rakibe geçtiğinde ise mevki ayırt edilmeksizin 'takım halinde defans' yapılmasını istedi. Karaman, bunun son uyarı olduğunu, kendini düzeltmeyenleri kulübeye çekeceğini de hatırlattı. Teknik heyet, kesmeyi düşünmediği kaleci Onur'u ise moral terapisine aldı. Sakatlığı geçmek üzere olan Majid Hosseini ise yetişirse Kasımpaşa maçında 11'e monte edilecek.



SAHA ORTASINDA TOPLANTI

Trabzonspor bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi. Ünal Karaman, antrenmandan önce oyuncuları saha içinde toplayıp 10 dakika toplantı yaptı. İdmanda pas çalışmaları yapıldı. Hayrettin Hacısalihoğlu da çalışmayı takip etti.