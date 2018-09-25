Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana, hasta olan Esteban ile hafif sakatlığı bulunan ve tedavisi gerçekleştirilen Esteban katılmadı, Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.



HOSSEINI DONDU

Bordo-mavili ekipte bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu Mejed Hosseini, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca dün hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almayan kaleci Onur Recep Kıvrak da bugünkü antrenmana katıldı.



KARAMAN'DAN HÜCUM VE SAVUNMA UYARISI

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, antrenan sırasında çalışmaları sıkça durdurarak öğrencilerine yapmaları gerektiklerini anlattı. Karaman, oyuncularına hücum ve savunmaya yönelik, "Topla çok oynamayın. Amacımız karşı alana hızlı geçmek. Rakip hareketlendiği anda onunla birlikte koşacağız. Yorulduğunuz anda ise doğru işler çıkarın. Doğru baskı top kazandırır" şeklinde uyarılarda bulundu.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Bu arada Trabzonspor'un Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 29 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 20 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.