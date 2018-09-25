Fırtına, puan tablosunda geçen sezonun gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 6 haftada 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 8 puan toplamış ve 9. sırada yer almıştı. Bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 7 puan toplayabilen takım, 12. sırada bulunuyor.



GOL SAYISI AZALDI

Bordo-mavili takımın attığı ve yediği gol oranları da azaldı. Geçtiğimiz sezon 6 maçta 14 gol atmayı başaran Trabzonspor kalesinde 13 gol görmüştü. Karadeniz ekibi bu sezon ise aynı dönemde 10 gol atarken, 8 gol yedi.