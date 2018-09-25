Geçen sezonun gerisinde kaldı
Fırtına, puan tablosunda geçen sezonun gerisinde kaldı.
Fırtına, puan tablosunda geçen sezonun gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 6 haftada 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 8 puan toplamış ve 9. sırada yer almıştı. Bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 7 puan toplayabilen takım, 12. sırada bulunuyor.
GOL SAYISI AZALDI
Bordo-mavili takımın attığı ve yediği gol oranları da azaldı. Geçtiğimiz sezon 6 maçta 14 gol atmayı başaran Trabzonspor kalesinde 13 gol görmüştü. Karadeniz ekibi bu sezon ise aynı dönemde 10 gol atarken, 8 gol yedi.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Geçen sezonun gerisinde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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