Geçen sezonun gerisinde kaldı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Geçen sezonun gerisinde kaldı

    Geçen sezonun gerisinde kaldı

    , puan tablosunda geçen sezonun gerisinde kaldı.

    , puan tablosunda geçen sezonun gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ilk 6 haftada 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 8 puan toplamış ve 9. sırada yer almıştı. Bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 7 puan toplayabilen takım, 12. sırada bulunuyor.

    GOL SAYISI AZALDI
    Bordo-mavili takımın attığı ve yediği oranları da azaldı. Geçtiğimiz sezon 6 maçta 14 atmayı başaran kalesinde 13 gol görmüştü. ekibi bu sezon ise aynı dönemde 10 gol atarken, 8 gol yedi.

    1. 25.9.2018
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