Bero’nun bordo mavi mutluluğu
Sezon başında Hollanda'nın Vitesse ekibine giden Matus Bero, takımının bu yılki formalarının bordo-mavi olmasına sevindi.
Sezon başında Hollanda'nın Vitesse ekibine giden Matus Bero, takımının bu yılki formalarının bordo-mavi olmasına sevindi. Slovak ön libero, berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından, "İstediğimiz sonuç değildi ama bu oyunun içinde bordo- mavi renklerle olmaktan dolayı mutluyum" notunu paylaştı. Bero, Vitesse ile 9 maçta 1 gol, 1 asistlik grafik sergiledi.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Bero’nun bordo mavi mutluluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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