Bero’nun bordo mavi mutluluğu – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Bero’nun mutluluğu

    Bero’nun bordo mavi mutluluğu

    Sezon başında 'nın Vitesse ekibine giden , takımının bu yılki formalarının bordo-mavi olmasına sevindi.

    Sezon başında 'nın Vitesse ekibine giden , takımının bu yılki formalarının bordo-mavi olmasına sevindi. Slovak ön libero, berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından, "İstediğimiz sonuç değildi ama bu oyunun içinde bordo- mavi renklerle olmaktan dolayı mutluyum" notunu paylaştı. Bero, Vitesse ile 9 maçta 1 gol, 1 asistlik grafik sergiledi.

    1. 25.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bero’nun bordo mavi mutluluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN