Sezon başında Hollanda'nın Vitesse ekibine giden Matus Bero, takımının bu yılki formalarının bordo-mavi olmasına sevindi. Slovak ön libero, berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından, "İstediğimiz sonuç değildi ama bu oyunun içinde bordo- mavi renklerle olmaktan dolayı mutluyum" notunu paylaştı. Bero, Vitesse ile 9 maçta 1 gol, 1 asistlik grafik sergiledi.