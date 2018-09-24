Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Gerekeni yapacağız"

    Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"

    sorumluluğu üzerine aldı. “İstatistiksel üstünlüğümüzü skora yansıtamıyoruz. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız... Eksiklerimizi tespit ederek, gidereceğiz”

    'da mağlubiyetinin ardından maçının da kaybedilmesi moralleri bozarken, oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilen , "Sorumluluk benim" dedi.

    Bordo-mavili çalıştırıcı, sahada istatistiksel olarak (topla oynama ve şut) rakiplerine üstünlük kurmalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Burada tepki gösterilmesi gereken biri varsa o da benim. Kimse merak etmesin. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız. Eksiklerimiz ne tespit ederek, gidermeye çalışacağız. Şunu da herkes bilsin en çok ben üzülüyorum" dedi.

    Ünal Karaman'ın takımda orta saha ve savunma başta olmak üzere birçok pozisyonda radikal kararlar alması bekleniyor. Ayrıca fiziksel düşüşü önlemek için antrenmanların temposu artırılırken, psikolojik çöküşün önüne geçmek için de oyunculara moral terapileri uygulanacak.

    GEÇEN SEZONUN KOPYASI!
    Bordo-mavililer geçen sezon da ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplamış, sonraki 5 maçta ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak yarıştan erken kopmuştu. Bu sezon da ilk 4 haftada 7 puan alan takım, son iki maçı kaybederek düşüşe geçti.

    İZIN YAPTILAR
    Takım dün izin yaptı. Teknik heyetin verdiği bir günlük tatilde dinlenen oyuncular, 7. haftada sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak

    Yunus Emre SEL
    1. 24.9.2018
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