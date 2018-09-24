Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Ünal Karaman sorumluluğu üzerine aldı. “İstatistiksel üstünlüğümüzü skora yansıtamıyoruz. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız... Eksiklerimizi tespit ederek, gidereceğiz”
Bordo-mavili çalıştırıcı, sahada istatistiksel olarak (topla oynama ve şut) rakiplerine üstünlük kurmalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Burada tepki gösterilmesi gereken biri varsa o da benim. Kimse merak etmesin. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız. Eksiklerimiz ne tespit ederek, gidermeye çalışacağız. Şunu da herkes bilsin en çok ben üzülüyorum" dedi.
Ünal Karaman'ın takımda orta saha ve savunma başta olmak üzere birçok pozisyonda radikal kararlar alması bekleniyor. Ayrıca fiziksel düşüşü önlemek için antrenmanların temposu artırılırken, psikolojik çöküşün önüne geçmek için de oyunculara moral terapileri uygulanacak.
GEÇEN SEZONUN KOPYASI!
Bordo-mavililer geçen sezon da ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplamış, sonraki 5 maçta ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak yarıştan erken kopmuştu. Bu sezon da ilk 4 haftada 7 puan alan takım, son iki maçı kaybederek düşüşe geçti.
İZIN YAPTILAR
Takım dün izin yaptı. Teknik heyetin verdiği bir günlük tatilde dinlenen oyuncular, 7. haftada sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak
Yunus Emre SEL
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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