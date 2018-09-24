Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 7. haftasında 'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan ile hasta olan katılmadı.

    Kamil ile Majid Hosseini takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 24.9.2018 19:21
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