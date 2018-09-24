Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile hasta olan Onur Recep Kıvrak katılmadı.
Kamil Ahmet Çörekçi ile Majid Hosseini takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 24.9.2018 19:21
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Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
Toplam 1
Yorum
canfb u21deki oyuncular kaptan diye ozan tufan'ı örnek almasınlar.
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Yasin Göztepe'de yeniden doğdu
Toplam 2
Yorum
Ua5454 Yasin oranın topcusu zaten. Feghoulinin ölüsü yasin artı sinandan daha çok iş yapar ama terim taktı bir kere
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
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