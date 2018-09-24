Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    geçen sezonun gerisinde kaldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> geçen sezonun gerisinde kaldı

    ’de son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara doğru gerileyen , ilk 6 hafta performansıyla 2017-18 sezonunu arattı.

    2018-19 sezonuna mağlubiyetiyle başlayan, daha sonra Demir Grup Sivasspor'u yenip, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı Sahasında Galatasaray'ı mağlup eden bordo-mavililer son iki haftada ise önce , ardından da 'ye mağlup oldu. Geride kalan 6 haftalık bölümde 7 puan toplayabilen ve 12'nci sırada yer alan , aynı periyotta 8 puan topladığı 2017-18 sezonundan daha kötü performans sergiledi.

    AZ ATTI, AZ YEDİ
    Bordo-mavililer, 2017-18 sezonuna göre daha az gol attı ancak kalesinde daha az gol gördü. 2017-18 sezonunun ilk 6 haftalık bölümünde 14 gol atan ve 13 kez rakiplerine gol izni veren , 2018-19 sezonunda söz konusu periyotta ise 10 gol attı, kalesinde 8 gol gördü. Söz konusu sezonlar karşılaştırıldığında gol yollarında daha etkisiz kalan bordo-mavililer, savunma da ise daha etkili bir performans sergiledi.

    ROTASYON İŞE YARAMADI
    Bu arada ligin 5'inci haftasındaki mağlubiyetinin ardından karşılaşmasına ilk 11'de 3 değişiklikle çıkarak, Hugo Rodallega, ve Anthony Nwakaeme'yi yedek kulübesinde oturtan Trabzonspor teknik direktörü , geriye düştükleri maçtan puan çıkartmak için yedek kulübesine çektiği bu 3 oyuncuyu kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Bordo-mavililerde Göztepe maçında Rodallega 46, Nwakaeme 74 ve Olcay 83'üncü dakikada oyuna girdi.

    1. 24.9.2018 10:58
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