Kaleci Onur’a destek – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Hacısalihoğlu: Birçok mutluluğumuzun kahramanını böyle kolay infaz etmeyin.

    maçında 2. golde hatalı olan ve mağlubiyetin sorumluluğunu üstüne Kıvrak'a asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu sahip çıktı. Tecrübeli yönetici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onur şanssız, formsuz ve kötü bir maç çıkardı. Ancak birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, ekonomik konularda sürekli özverili davranışlar sergileyen bir kardeşimizi böyle kolay infaz etmeyin. O, bu kulübün hep onuru olmuştur, öyle de kalmalıdır" dedi.
    1. 24.9.2018
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