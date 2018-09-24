Hosseini seferberliği – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    seferberliği

    Hosseini seferberliği
    Sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Majid 'nin yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Teknik heyet, İranlı genç stoperin maçına kadar hazır olmasını ümit ediyor.
    1. 24.9.2018
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